عالجت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الوطني للمقاطعة الإدارية حسين داي، بالعاصمة، قضية نصب واحتيال مع انتحال هويّة الغير والإقامة غير الشرعية، حيث راح ضحيّتها مواطن تمّ سلبه مبلغ مالي فاق المليار سنتيم من طرف رعيّة أجنبي.

وأوضح بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، بأن الرعية الأجنبي احتال على مواطن وسلب منه مبلغا ماليا قدره 11000000 دينار وكمية من الذهب قدرها 350 غرام.

وعلى إثر التبليغ، باشرت عناصر الفرقة تحرّياتها استنادا للمعطيات المقدّمة حول المشتبه فيه، والذي تمّ توقيفه بعد عملية ترصّد، وتبين أن المشتبه فيه يعد من ضمن أحد أفراد الشبكات الإفريقية المتواجدة على التراب الوطني والتي تمتهن النصب والاحتيال بطريقة احترافية، من خلال التنسيق المحكم فيما بينهم وكذا أداءهم للأدوار الموزّعة عليهم، قصد تنفيذها وإيهام ضحاياهم لغرض إيقاعهم في فخ الربح السريع.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال الإجراءات القانونية.