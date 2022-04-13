أسفرت عمليات الرقابة المتعلقة بالممارسات التجارية وتلك المتعلقة بالجودة وقمع الغش بالعاصمة، خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، عن تسجيل 1344 محضرا للمتابعة القضائية مع اقتراح غلق 48 محل، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر.

وقال ممثل المديرية العياشي دهار، أن عدد المحاضر المتعلقة بالممارسات التجارية بلغ 803 محضر خلال هذه الفترة بعد تسجيل 3145 تدخل، بينما بلغ عدد المحاضر بالنسبة لمراقبة الجودة وقمع الغش 541 محضر بعد 2501 تدخل لمصالح الرقابة.

أما بخصوص كمية المواد التي تم حجزها في إطار هذه الممارسات التجارية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والبيضاء والسميد والعجائن والزيت، فقد بلغت 11 طن و220 كلغ فيما قاربت قيمتها المالية 8 ملايين دج.

وقد تم توجيه هذه المحجوزات، يضيف، نحو المراكز ذات المنفعة العامة على غرار دور العجزة والطفولة المسعفة والهلال الأحمر وكذا حديقة الحيوانات لابن عكنون وحديقة التجارب بالحامة.

وبخصوص المخالفات المتعلقة بعدم الفوترة، فقد مست، حسب دهار، معاملات تفوق 11.4 مليون دج خلال نفس الفترة. وأفاد في هذا الإطار أن الحملات التحسيسية ضد التبذير التي بادرت بها مديرية التجارة لولاية الجزائر منذ 20 مارس الفارط ستظل متواصلة لغاية نهاية فصل الصيف.

وأبرز أن هذه الحملات يتم تنظيمها على مستوى 13 مقاطعة إدارية لولاية الجزائر وخصوصا في الأسواق الرمضانية والمساجد والمؤسسات التعليمية لترسيخ ثقافة عدم التبذير لدى المواطنين.

وأضاف أنه تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذه الحملات بالإضافة إلى توزيع مطويات وتعليق ملصقات خاصة على مستوى المخابز والمحلات التجارية.

وتم على مستوى أسواق الرحمة فتح مساحات لتقديم نصائح عملية للمستهلكين لتفادي التبذير، بمرافقة وإشراك جمعيات حماية المستهلك ومصالح الأمن والحماية المدنية ومؤسستي "ناتكوم" و" اكسترانت" وكذا ممثلين عن مديرية البيئة، يضيف نفس المسؤول.