أوضحت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، أن أصحاب رّخص استيراد الموز، يستغلّون غياب المنافسة وزيادة الطّلب على الموز لمضاعفة هامش الرّبح ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن إجباريّة رخص استيراد الموز كان دعم الإنتاج الوطني من الفواكه وكذا حماية الفلّاحين والمنتجين الجزائريّين إلا أنّ أصحاب تلك الرّخص يستغلّون غياب المنافسة وزيادة الطّلب على الموز لمضاعفة هامش الرّبح ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدة أن الوضع القائم يستدعي إعادة النّظر في نظام رخص الاستيراد وشروط الرّخص كونها أصبحت عاملا مشجّعا للاحتكار والمضاربة ومضاعفة الأسعار.

واقترحت الجمعية تكليف وزارة التجارة وترقية الصّادرات بالإشراف على رخص الاستيراد عوض وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة.