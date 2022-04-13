لقي شاب في العقد الثالث حتفه بطعنة سكين على مستوى الصدر في قايس شمالي خنشلة حين شب شجار بين الضحية والجاني الذي لم يتوان في سل سكين وغرسه في صدر الضحية.

والشاب ل. ب 31 سنة، كان في سوق ببلدية قايس حين وقع شجار بينه وبين شخص آخر لتتطور الأمور إلى حد التشابك بالأيدي ورغم محاولات المتسوقين لفض الشجار إلا أنهم فشلوا ليختتم الشجار بمقتل الشاب في منظر مأساوي، وفر الجاني في اتجاه مجهول في حين نقلت جثة الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد، وتم فتح تحقيق في الحادث الذي يعد الثاني من نوعه بعد مقتل شيخ بوادي الحيمر بحمام كنيف ببلدية بغاي شرقي خنشلة من قبل لصوص لا يزال عناصر الدرك الوطني في عملية بحث للوصول إليهم.