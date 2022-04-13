قال الحكم الغامبي، باكاري بابا غاساما، أن ما وصفها بـ"الانتقادات السلبية" لا تهزه لأنه يتمتع بشخصية قوية.

ورد غاساما على ما حدث في مقابلة إياب الدور الحاسم المؤهل إلى المونديال بين الجزائر والكاميرون، حسب تصريحات نقلتها صحيفة "ستاندارد" الغامبية.

وأكد الحكم الغامبي أن الانتقادات لا تهزه لأنها جزء من التحكيم، مضيفا أن هذا النوع من رد الفعل متوقع دائمًا من الفرق الخاسرة، قائلا: "إذا فازوا فأنت الحكم الجيد وإذا خسروا فإنهم يصفونك بالحكم السيئ".

وأضاف غاساما أن تحكيم المباريات الكبيرة يمثل تحديًا كبيرًا لكن خبرته تساعده كثيرًا، معبرا عن سعادته لوجوده في القائمة الأولية لـ"الفيفا" من أجل إدارة مقابلات مونديال قطر.

كما عبر غاساما عن رضاه على مسيرته المهنية حتى الآن، مؤكدا أنه لن يخوض في السياسة بعد التقاعد بل يفضل العمل على مستوى "الكاف" أو "الفيفا".