أكدت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، أنها ستتخذ قرارًا في غضون أسابيع بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك في ستوكهولم مع نظيرتها السويدية، ماجدالينا أندرسون، حسب "بي بي سي".

ولم يكن معظم الفنلنديين يرغبون في الانضمام إلى "الناتو" لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى تغيير في الرأي.

من جهتها تدرس السويد الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي المكون من 30 عضوا.

وكانت روسيا قد حذرت كلا البلدين من تجسيد هذه الفكرة بحجة أنها لن تجلب الاستقرار إلى أوروبا.

ويعتبر ردع أوكرانيا عن الانضمام إلى "الناتو" من الأسباب الرئيسية للعملية العسكرية التي شنتها روسيا منذ 24 فيفري الماضي.