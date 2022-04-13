قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات الجوية.

وألقى الفريق شنڨريحة كلمة توجيهية تابعها مستخدمو الوحدات القوات الجوية عبر مختلف النواحي العسكرية، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها سعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتواصل للرفع من قدرات قواتنا الجوية، وذلك من منطلق أن التفوق الجوي كان ولا يزال متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية بالنسبة لبلادنا.

وشدد الفريق بالمناسبة على أن القدرة على التحكم في العتاد الحديث، وتحضير إدماجه ضمن قوام المعركة، سيسمح بتجسيد الأهداف المسطرة، حاثا الإطارات والأفراد على أن يولوا المهام المخولة كل العناية التي تلـيق بها.

في ختام اللقاء أسدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية للرفع من مستوى أداء قواتنا الجوية، كما استمع مطولا لتدخلات واقتراحات الإطارات.