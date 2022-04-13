أصيب سبعة تلاميذ بجروح خفيفة إثر حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي وقع اليوم الأربعاء ببلدية قنزات (شمال سطيف)، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية, النقيب أحمد لعمامرة، بأن وحدة التدخل للحماية المدنية التابعة لبلدية قنزات قد تدخلت في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا لأجل حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي من الحجم المتوسط واصطدامها بدراجة نارية كانت متوقفة على حافة الطريق البلدي رقم 184.

وأوضح النقيب لعمامرة بأن الإصابات كانت خفيفة وهي عبارة عن جروح وخدوش في صفوف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 سنة حيث تكفلت فرق الحماية المدنية بإسعاف وإجلاء 3 منهم إلى العيادة متعددة الخدمات بذات البلدية .

وأفاد ذات المصدر بأن مواطنين قد تولوا نقل 4 تلاميذ آخرين بوسائلهم الخاصة إلى ذات العيادة قبل وصول وحدات الحماية المدنية.

وتم فتح تحقيق من قبل المصالح المعنية لمعرفة ظروف و ملابسات الحادث، حسب ما تم إيضاحه.