Trois personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées dans un accident entre un bus de transport des voyageurs et un camion dans la wilaya de Béni Abbas.

La protection civile a indiqué dans un communiqué que ses brigades sont intervenues dans la wilaya de Béni Abbas, aux environs de 13 :35, suite à un accident de circulation entre un bus de transport de voyageurs et un camion dans la région de Mazar dans l’APC et daïra d’Iqli.

Le bilan préliminaire selon la même source s’élève à 3 morts et 15 blessés.