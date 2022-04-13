أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا المسجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأ منحى عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ ذروة الموجة الرابعة في 25 جانفي الماضي (2521 حالة) ليقترب شيئا فشيئا من الصفر في الفترة الأخيرة، حيث تعتبر الحصيلة المسجلة، اليوم، الأضعف منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة إصابة في البلاد شهر فيفري 2020.

وما يؤكد التحسن الكبير للحالة الوبائية في البلاد هو عدم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" منذ 22 مارس الماضي.

في نفس السياق، كشفت الوزارة تواجد حالتين فقط في العناية المركزة بمستشفيات الوطن.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 265731 حالة، في حين استقر مجموع المتماثلين للشفاء عند 178327 وعدد الوفيات عند 6874 حالة.

كما أشار البيان إلى 47 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة.