Après être longuement revenue sur la relation de proximité entre la France et le Liban, Marine Le Pen a abordé les relations entre la France et l’Algérie.

La candidate du Rassemblement national a plaidé pour « conditionner tout nouveau visa au profit de ressortissants algériens, toute autorisation de transfert de fonds ou toute acquisition de propriétés en France par un dignitaire algérien, à plusieurs éléments incluant une mise en œuvre effective de la réadmission par les autorités consulaires algériennes en France ».

« Il vaut mieux s’attaquer à cela d’emblée, ce qu’aucun de mes prédécesseurs n’a eu le courage de faire et ensuite de nouer progressivement des relations normales d’Etat souverain à Etat souverain », a-t-elle défendu.

« Nous ne sommes pas dépendants économiquement de l’Algérie, ni d’ailleurs du gaz algérien. Il est surtout dans l’intérêt de l’Algérie que ses relations avec la France soient saines et apaisées », a estimé la candidate d’extrême droite, jugeant que cette relation doit se nouer « sans rien oublier du passé, car reconnaissance du passé, de ses événements glorieux et de ses ombres, ne signifie pas repentance ».