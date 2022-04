La JS Kabylie s'est imposée devant le HB Chelghoum-Laïd sur le score 3-1 (mi-temps: 1-1), mercredi, à Chelghoum-Laïd, à l'occasion du déroulement de la 25e journée de Ligue 1 de football.

Les buts de la JSK ont été inscrits par Douaki (36e), Bensayah (64e) et Nezla (90e), alors que l'unique réalisation des locaux a été l'oeuvre de Khaldi (44e) sur penalty.

A l'issue de ce résultat, la JSK partage désormais la seconde place (43 pts) avec JS Saoura et le Paradou AC, tandis que le HB reste scotché au 13e rang (27 pts).

Les péripéties de cette 25e journée se clôtureront mercredi soir, avec le déroulement des deux derniers matchs, USM Alger-ASO Chlef et US Biskra-MC Oran (22h00).

Les autres matchs de cette 25e journée, disputés mardi, ont donné lieu aux résultats suivants:

Mardi 12 avril:

NA Hussein-Dey - WA Tlemcen 3-1

Olympique de Médéa - CS Constantine 2-1

RC Arbaâ - NC Magra 1-1

JS Saoura - CR Belouizdad 0-1

ES Sétif - MC Alger 2-1

Paradou AC - RC Relizane 3-0



Mercredi, 13 avril :

HB Chelghoum-Laïd - JS Kabylie 1-3

A Bologhine : USM Alger - ASO Chlef (22h00)

A Biskra : US Biskra - MC Oran (22h00)

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 52 23

2). JS Saoura 43 23

--). Paradou AC 43 25

--). JS Kabylie 43 24

5). MC Alger 42 25

6). CS Constantine 40 25

7). USM Alger 38 24

8). ES Sétif 37 23

9). ASO Chlef 34 24

10). US Biskra 33 24

--). NC Magra 33 25

12). RC Arbaâ 28 24

13). MC Oran 27 23

--). HB Chelghoum-Laïd 27 25

15). O. Médéa 25 25

16). NA Husseïn-Dey 21 25

17). RC Relizane 16 25

18). WA Tlemcen 10 24.