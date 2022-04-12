أكد مجمع "سوناطراك" اليوم الأربعاء في بيان له أنه سيتم دخول مركز معالجة الغاز بولاية إيليزي حيز الخدمة بقدرة 12 مليون متر مكعب في اليوم قبل نهاية الثلاثي الأول لسنة 2023.

وأوضح البيان، أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، قام بزيارة عمل وتفقد اليوم الأربعاء إلى ناحية عين أمناس بولاية إيليزي، لمتابعة عدة مشاريع من بينها مشروع عين تسيلة-إيزاران والمتمثل في إنجاز مركز معالجة الغاز بقدرة 12 مليون متر مكعب في اليوم وهذا لإنتاج أكثر من 10 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا و3.400 طن في اليوم من المكثفات وغاز البترول المميع.

ولتحقيق هذا المشروع الذي بلغت نسبة انجازه 80 بالمائة، برمجت سوناطراك حفر 120 بئر منها 30 بئر ضرورية لبداية الإنتاج وكذا تركيب أكثر من 360 كلم من القنوات لنقل الإنتاج وتسويقه.

وخلال زيارة الرئيس المدير العام لسوناطراك، والذي كان مرفوقا بوفد من الإطارات المسيرة للمجمع من نشاط الاستكشاف والإنتاج والمديرية المركزية لتسيير وهندسة المشاريع، تفقد كذلك أشغال بناء قاعدة الحياة إيزاران والتي تحظى بقدرة استقبال ذات 220 غرفة ومرافق للراحة.

كما تنقل بعدها إلى منطقة اوهانت من أجل معاينة وتيرة انجاز مشروع مركز معالجة الغاز تينرهرت-أوهانات بنفس الولاية والذي تعرف أشغاله "تقدما ملحوظا" بنسبة 97 بالمائة، حيث ينتظر استلامه شهر جوان 2022.

هذا المركز سيحقق إنتاج 4,6 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و1.200 طن في اليوم من المكثفات وغاز البترول المميع. ولهذا سيتم ربط 36 بئرا بشبكة قنوات تقدر بـ380 كلم، يضيف المصدر نفسه.

جدير بالذكر أن هذه المشاريع التطويرية بولاية إليزي "من شأنها أن ترفع مستقبلا قدرات إنتاج الغاز الطبيعي لسوناطراك وستساهم في زيادة الإمدادات على مستوى السوق الوطنية والدولية"، حسب البيان.