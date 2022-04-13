أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن قتل شاب فلسطيني ثان برصاص الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء خلال مواجهات عنيفة شهدتها بلدة سلواد شمال رام الله في الضفة الغربية، وأصيب ستة آخرون بالذخيرة الحية.

وأضاف نفس المصدر بان "الشاب عمر عليان قتل بعد اصابته برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد".، وهذا بعد "وقوع مواجهات عنيفة بين شبان البلدة والجيش الإسرائيلي قتل إثرها الشاب البالغ 18 عاما وأصيب آخرون".

وشهد مساء الأربعاء "مقتل فتى فلسطيني آخر يبلغ السادسة عشرة برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوسان القريبة من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة".