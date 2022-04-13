تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على فريق اتليتيكو مدريد الاسباني في إطار ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وجاء هذا بعدما فرض رفقاء الجزائر رياض محرز التعادل على أرض مضيفه، بصفر مقابل صفر، فيما كان السيتي قد فاز بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

أما فريق ليفربول الإنجليزي فقد تعادل بثلاثة أهداف لمثلهم ضد بنفيكا، حيث سجل لليفر، ابراهيما كوناتي في الدقيقة 21، وأضاف ربيرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين: 55 و65.

أما بنفيكا فسجل لها، كل من غونزالو راموس في الدقيقة 32، ورومان يارمشوك في الدقيقة 73، وداروين نوناز في الدقيقة 81.