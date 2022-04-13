أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات بيانا نفت فيه "نفيًا قاطعًا ما تتداوله بعض وسائل الاعلام والذي ورد فيه "عن مصادر من قطاع التجارة عن وصول 600 حاوية موز، تحتوي 13 ألف طن من هذه الفاكهة ".

وحسب نفس المصدر فإن "الوزارة لم تقدم أي تصريح أو بيان في هذا الشأن وتأسف على محاولات بعض وسائل الاعلام مغالطة الرأي العام بافتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة تُنسب للقطاع الذي يعتمد على تقديم المعلومة الرسمية عبر الوسائط الرسمية المتعارف عليها بكل شفافية للجميع".

وأضاف البيان أن الوزارة "ستلجأ للجهات القضائية وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون في هذا الشأن لمتابعة من وراء هذه الشائعات".