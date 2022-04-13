ترأس وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي الأربعاء، اجتماعاً تنسيقيا خصه للمدينة الجديدة "بوعينان".

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر الاجتماع إطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل، المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

وأضاف نفس المصدر بأن الهدف من هذا اللقاء هو تحضير لاجتماع مع وزارة الموارد المائية والأمن المائي يتم فيه إبراز أهم النقاط المتعلقة بربط السكنات المزمع توزيعها مستقبلاً بشبكات المياه وقنوات الصرف الصحي بما في ذلك رفع كل العراقيل المتعلقة بتوزيع عشرة الاف وحدة سكنية بصيغة البيع الايجار"عدل" بسيدي سرحان" و "بوعينان".