حجز أعوان الرقابة وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات بولاية تقرت، قنطارين من اللحوم الفاسدة غير الصالح للاستهلاك البشري، وذلك عقب جرجة ميدانية قامت بها لجنة مشتركة تضم مختلف المصالح المعنية .

وتتمثل كمية اللحوم الفاسدة المحجوزة والمقدرة بقنطارين، في لحوم حمراء وبيضاء وأسماك وأحشاء، حيث تم اتلاف هذه الكمية واتخاذ اجراءات قانونية ضد التجار المخالفين .

وتقوم المصالح المعنية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك منذ بداية الشهر الفضيل بتقرت ، بخرجات ميدانية لمعاينة السلع والمواد ذات الاستهلاك الواسع ، إذ تم على اثرها تحرير العديد من المخالفات والاعذارات .