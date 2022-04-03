يساعد فيتامين د أجسامنا على الاستفادة من الكالسيوم لبناء عظام وأسنان قوية والحفاظ عليها، ما يجعل نقص الفيتامين عند الأطفال خطيراً على صحتهم بشكل خاص عند البالغين.



ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د عند الأطفال الرضع أو خلال أعوامهم الأولى إلى الإصابة بالكساح، وهو حالة صحية خطيرة تؤدي إلى ضعف العظام وتأخر المشي وانحناء الساقين وتورم الرسغين أو الكاحلين، مسببةً التشوهات الدائمة.



لذلك إذا لم يتم علاج وتعويض هذا النقص لدى الطفل في أقرب فرصة، فقد يؤدي نقص فيتامين د عند الأطفال إلى فشل نموهم وتشوه أو كسر العظام، والالتهاب الرئوي المزمن، والنوبات المَرضية وحتى السلوكية.



وأهم دور لفيتامين د هو تسهيل امتصاص الكالسيوم من الأمعاء والحفاظ على توازن الكالسيوم في الجسم والعظام.



إضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين د عند الأطفال على تعزيز صحة العضلات وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، والمساعدة على نمو الخلايا.



كما أنه يعمل على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يساعد على الوقاية من الأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية والتهابات الرئة وغيرها.



كما أن فيتامين د يُعد أساسياً في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية. وبالتالي يتسبب نقصه في عدد كبير من حالات هشاشة وكسور العظام وحالات صحية أكثر خطورة تهدد سلامة الطفل.



وغالباً ما يحدث النقص نتيجة عدم التعرُّض الكافي لأشعة الشمس المباشرة، والنظام الغذائي الفقير بالمكونات الغذائية الغنية بالفيتامين.



أعراض نقص فيتامين د عند الأطفال



تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً عند الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين د، العلامات التالية، بحسب موقع هيئة الصحة البريطانية NHS:



الألم المزمن: خاصةً آلام العظام الطويلة في الأطراف السفلية مثل القدمين، والتي قد توقظ الطفل من النوم ليلاً وتحرمه من الراحة.

التشوهات مثل تغيير في شكل الرأس والأطراف، أو التأخر في النمو.

المعاناة من التأخر في المشي وعدم القدرة على الوقوف.

الشكوى من آلام غير مفهومة في العظام والعضلات.

اختلال توازن الكالسيوم بالجسم: يسبب ذلك التكزز، وهي حالة تتميّز بردود فعل عصبية مفرطة، وتشنجات في اليدين والقدمين، والحنجرة أحياناً، بطريقة لا يمكن السيطرة عليها نتيجة لانخفاض الكالسيوم في الدم.

ومن الممكن أن تؤثر هذه الحالة في أي عضلة من عضلات الجسم، لكنّها تكون أكثر وضوحاً عندما تصيب العضلات الهيكلية. ومن الوارد أيضاً أن تتسبب هذه الحالة بشلل جزء من الجسم.

اعتلال عضلة القلب، والمعاناة من النوبات.



كيفية تعويض نقص فيتامين د عند الأطفال



يعتمد احتياج الطفل المحدد لفيتامين د على عوامل مختلفة، من ضمنها عمره ومدى تعرضه للأشعة فوق البنفسجية والنظام الغذائي، إذا كان أكبر من عام واحد وبدأ في تناول الوجبات الصلبة، علاوة على حالته الصحية وما إذا كان يعاني من أية أمراض.



والطريقة الوحيدة لتحديد مدى نقص الفيتامين عند الطفل هي من خلال إجراء اختبار دم؛ لمعرفة النسبة التي يحتاجها الطفل لتعويض هذا النقص.



إذا أظهر فحص الدم أن طفلك يعاني من نقص فيتامين د أو معرض لخطر الإصابة به، فمن المرجح أن ينصحك الطبيب بتزويده ببعض المكونات المعوِّضة والمكملات الغذائية.



كما يمكنك مساعدة طفلك الذي بدأ في تناول الأطعمة الصلبة بالحصول على كميات من فيتامين د بشكل ثابت، من خلال النظام الغذائي المتوازن والغني.



وتشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د الأسماك الزيتية، مثل الماكريل أو السلمون، ولحم كبد البقر، والأجبان والفطر وصفار البيض.



إضافة لذلك، تحتوي الأطعمة المدعمة، مثل بعض حبوب الإفطار وعصير البرتقال والحليب، على كميات وافرة من فيتامين د.



ويُنصح باستشارة الطبيب حول الطرق الآمنة لزيادة كميات فيتامين د عند الطفل بالطريقة الأمثل وفقاً لاحتياجه وحالته الصحية.



