أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الحميس باستمرار تساقط أمطار غزيرة تتخللها زخات رعدية على عدة ولايات بغرب وشرق ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية، ستواصل تهاطلها نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الجمعة، على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، بسكرة، الجلفة، المغير وأولاد جلال.

كما يستمر تساقط هذه الأمطار حتى منتصف نهار اليوم على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج. وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المتوقعة وستتراوح بين 30 و50 ملم وقد تصل أوتتجاوز في بعض المناطق 70 ملم محليا.