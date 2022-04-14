أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الحميس باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة التي تتخللها زخات رعدية على عدة ولايات بغرب وشرق ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية، ستواصل تهاطلها نهار اليوم إلى غاية الساعة منتصف النهار ليوم غد الجمعة، على ولايات سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، البليدة، المدية، الجزائر، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، المسيلة، الجلفة، الأغواط، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، سكيكدة، المغير، بسكرة وأولاد جلال.

وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و50 ملم محليا.