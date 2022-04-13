استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا، جان إيف لودريان، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وصرح لوديان عقب الاستقبال قائلا تمر أربعة أشهر على زياتي السابقة وأولي أهمية بالغة لتواجدي من جديد في الجزائر وأود أن أشكر الرئيس عبد المجد تبون على هذا اللقاء المطول الذي حظيت به هذا المساء كما أشكر نظيري رمطان لعمامرة على دعوتي لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان.

كما استمرينا في هذا العمل الذي بدأناه فيما يخص إعادة بعث علاقاتنا الثنائية المهمة للطرفين والتي نتمنى أن تكون مستمرة في الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية، بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع الشعبين في ضفتي البحر المتوسط.

كما نواجه تحديات إقليمية في مقدمتها الإرهاب التعاون الأمني من أجل استقرار محيطنا الإقليمي والمتوسطي والإفريقي وتطور الوضع في الساحل مع ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا.

كما نتقاسم أيضا تحديات كبرى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطور الوضع في أوكرانيا وانعكاسه على أمن أوروبا والاستقرار الدولي وعلى تنويع تموين أوروبا بالمواد الطاقوية، كما تناولنا معا هذه الملفات الحساسة في جو من الثقة وروح التضامن كأساس لشراكتنا.