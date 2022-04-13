قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 ومروحية ومسيرة في مطار دنيبرو ليلا، كما تم تدمير 12 هدفا عسكريا ومستودعات تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في التقرير اليومي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إنه تم تدمير 12 هدفا عسكريا أوكرانيا ليلا بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك مستودعا للمدفعية في فيليكا ميخائيلوفكا وبوغاتير.

وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 ومروحية Mi-8 ومسيرة في مطار دنيبر كما دمرت القوات الجوية الروسية 48 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك موقعان للقيادة، ومحطة رادار، وموقعان من طراز MLRS، و6 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و48 نقاط ومواقع عسكرية أوكرانية.

ودمرت القذائف الصاروخية والمدفعية الروسية 770 هدفا، منها 9 مراكز قيادة، ومستودعات و110 موقعا لإطلاق المدفعية، ونظام صواريخ S-300 المضاد للطائرات، ومستودعات ذخيرة.

وأضاف التقرير اليومي إنه أثناء عملية تحرير ماريوبول ليلا، استسلم 134 جنديا أوكرانيا بما في ذلك 14 ضابطا، وخلال 24 ساعة فقط استسلم 1160 جنديا أوكرانيا من اللواء 36 مشاة البحرية في ماريوبول، بما في ذلك 176 ضابطا. ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 131 مقاتلة، و104 مروحية، و245 صاروخا مضادا للطائرات، و448 مسيرة، و2179 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و248 قاذفة صواريخ متعددة، و944 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 2088 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.