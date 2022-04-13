أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي أن السلطات العمومية حددت عدد المشجعين الذين سيكونون على مدرجات ملعب 5 جويلية خلال مباراتي الذهاب برسم الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تم الموافقة على حضور 60 ألف مشجع على المدرجات خلال لقاء وفاق سطيف ضد الترجي التونسي والمقرر غدا الجمعة بداية من الساعة العاشرة ليلا، وكذا لقاء شباب بلوزداد أمام الوداد البيضاوي يوم السبت القادم بنفس الملعب.

للتذكير فإن تفاصيل عملية بيع التذاكر، سيتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة القادمة.