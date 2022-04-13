شرع وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى ولاية البليدة لتفقد بعض المشاريع الصناعية بالولاية.

وأوضح بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الوزير زغدار تلقى في مستهل زيارته عرضا حول القطاع الصناعي بالولاية التي يقدر عدد المؤسسات المنشأة بها بـ 12.573 مؤسسة منها 8 مؤسسات عمومية و12.565 مؤسسة صغيرة ومتوسطة توفر 72.833 منصب شغل.

وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة للمؤسسات الناشطة في المجال الصناعي يُقدر عددها بـ 3.288 مؤسسة صناعية منها 3.281 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و7 مؤسسات عمومية متخصصة أساسا في الصناعات التحويلية وعلى رأسها الصناعات الغذائية 1000 مؤسسة، تليها صناعة الخشب “مؤسسة 858″، الصناعات الحديدية والإلكترونية “567 مؤسسة” بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية 164 مؤسسة، النسيج 213 مؤسسة ومواد البناء والزجاج 229 مؤسسة.

ويُعد القطاع الصناعي أول قطاع مشغل بالولاية حيث يوفر أكثر من 32.300 منصب عمل من المناصب الإجمالية المستحدثة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، تحوز الولاية على ثلاث 3 مناطق صناعية و6 مناطق نشاط بمساحة إجمالية تعادل 245 هكتار.

وفي تدخله، ذكر زغدار بمكانة ولاية البليدة التي تعد قاطرة للصناعات الغذائية في الجزائر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وفي رده على انشغالات مستثمري الولاية المتعلق بتشبع المناطق الصناعية بالولاية، أشار الوزير إلى الطبيعة الفلاحية التي تميز الولاية مما صعب من خلق مناطق صناعية جديدة فيها.

ولحل هذه الإشكالية، أشار زغدار إلى عملية استرجاع العقار الصناعي الذي سيسمح بتحويله إلى الاستثمارات الحقيقية داعيا في نفس الوقت مستثمري الولاية إلى التوجه إلى المناطق الصناعية المتواجدة في الولايات المجاورة للبليدة.

وتقدر طلبات الاستثمار المسجلة في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على مستوى ولاية البليدة بـ 2965 طلبا.