تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية إذ يدرس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في مواجهة نقص المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش هبط خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1 بالمائة إلى 107.64 دولار للبرميل في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار أي 1.3 بالمائة إلى 102.93 دولار للبرميل.

وتجاهل الخامان القياسيان ارتفاع المخزونات الأمريكية يوم الأربعاء ليغلقا على ارتفاع بنحو أربعة دولارات.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء من أنه اعتبارا من شهر ماي فصاعدا يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية بسبب العقوبات والحظر الطوعي.