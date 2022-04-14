أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة في تونس، مساء أمس الأربعاء، عن تعديل أسعار بعض المواد البترولية، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأفادت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بيان مشترك أنه بمقتضى ذلك، سيرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص، وهو الأكثر استعمالا في تونس، إلى 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار، والغازوال بدون كبريت إلى 2010 مليم للتر، أما الغازوال العادي، فأصبح سعره 1790 مليما للتر.

وذكر البيان انه لم يطرأ اي تغيير على أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي، موضحا ان هذه الزيادة هي الثالثة خلال ثلاثة أشهر، في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية