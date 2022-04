Les services de météorologie prévoient des chutes de pluies orageuses pour la journée d'aujourd'hui jeudi sur plus de 32 wilayas du territoire national.

Une alerte orange (pluies et orages) de deuxième niveau sur l'échelle de vigilance ,a en effet été décrétée par l'office national de météorologie. Elle durera jusqu'à demain vendredi 15h00 , et primera principalement sur les wilayas de Telemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaghanem, Chlef, Ain Defla, Tissemsilt, Ain Temouchent, Sidi Belabes, Oran, Tipaza, Tizi Ouzou, Médea Boumerdes, Constantine, Saida, Tiaret, Biskra, Djelfa, El Mghaïr et Ouled Djellal.

Les wilayas de Bejaia, Jijel, Batna, Skikda, Constantine, Mila, Batna, Setif, et Bordj Bou Arriredj, verront quant à elles la validité du bulletin durer jusqu'à aujourd'hui midi, avec des quantités de pluies excédant les 30 à 50 mm, et qui iront jusqu'à atteindre les 70 mm localement.