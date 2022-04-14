انتخبت الجزائر بالتزكية لعهدة مدتها أربع سنوات اعتبارا من الفاتح جانفي 2023 في لجنتي المنظمات غير الحكومية والعلم والتكنولوجيا للتنمية التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال انتخابات أجراها هذا المجلس أمس الأربعاء في نيويورك بهدف تشكيل أعضاء جدد لهاتين اللجنتين.

وتكرس هذه الانتخابات جهود الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المحافل الدبلوماسية كما أنها تمثل علامة ثقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أهمية عمل الجزائر بغية تدعيم تنفيذ السياسات والتوجهات التي صاغتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. كما أنها تبرز مصداقية الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل دعم المنظمات غير الحكومية وادماجها كعامل هام للتنمية وكذا الترويج للبحث العلمي والتطور التكنولوجي.

وتعتبر لجنة المنظمات غير الحكومية التي أسست سنة 1946 من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إحدى اللجان الدائمة للمجلس والمكلفة بمعالجة طلبات المنظمات غير الحكومية الرامية إلى الحصول على اعتماد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بنظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وعلاوة على الجزائر، تحصلت 18 دولة على العضوية في لجنة المنظمات غير الحكومية ويتعلق الأمر بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتركيا والشيلي والكاميرون وإريتريا وليبيريا وزيمبابوي والبحرين والصين والهند وباكستان وأرمينيا وجورجيا وكوستاريكا وكوبا ونيكاراغوا.

وتشرف لجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية هيئة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على معالجة المسائل المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتنمية. كما تشرف على تنظيم منتدى حكومي مشترك سنويا لدراسة السياسات والتوصيات التي سيتم تنفيذها لتعزيز العلم والتكنولوجيا من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتقيم ذات اللجنة أيضا خلال أشغالها علاقات وثيقة مع هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وبخصوص الأعضاء الجدد في لجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية، فالأمر يتعلق إلى جانب الجزائر بكل من تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكولومبيا وكوبا وإكوادور ومصر وبوتسوانا وجيبوتي ورواندا وتنزانيا والصين والهند وعمان وطاجيكستان أوزبكستان والمجر وليتوانيا ورومانيا وبليز.