تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، يوم الإثنين، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص، قاموا بإبعاد فتاتين قاصرتين من ولاية داخلية إلى العاصمة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن الفتاتين تبلغان من العمر 10 و13 سنة، وتم استغلالهما بغرض تحريضهما على فساد الأخلاق والمتبوع بمحاولة الاغتصاب والمراودة داخل مرفق عام.

وأضاف البيان، أنه قد تم تقديم المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أين تم إدانة كل واحد منهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا و50000 دج غرامة نافذة مع الإيداع. عن تهمة تحريض قاصر على فساد الأخلاق وجنحة إبعاد قاصر.