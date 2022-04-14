حجز أفراد الدرك الوطني بسعيدة 510 لتر من مادة زيت المائدة كانت موجهة للاحتكار والمضاربة وتوقيف شخصين متورطين في القضية، حسبما علم اليوم الخميس لدى المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأوضح المكلف بالإعلام، النقيب سفيان سرحان، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الكمية من زيت المائدة (1 لتر و2 لتر و5 لتر) تم حجزها منتصف الأسبوع الجاري، في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ومكافحة كل أشكال المضاربة غير المشروعة

والاحتكار في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، إثر مداهمة مستودع مع توقيف شخصين.

وقد فتحت ذات المصالح تحقيقا في هذه القضية التي تمس مادة غذائية ذات إجراءات امتيازية، وفق نفس المصدر.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات والجهات القضائية تم إنجاز ملف قضائي في حق المتهمين.