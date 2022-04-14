ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع مساء أمس قرب مقر دائرة إقلي بولاية بني عباس إلى أربعة قتلى وأربعة عشر جريحا إصابات البعض منهم خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية المدير الولائي للحماية المدنية الرائد فضلاوي عبد النبي إن هذا الحادث الخطير وقع على بعد 50 كلم شمال عاصمة ولاية بني عباس على شطر الطريق الوطني " 6 B " الرابط بين بني عباس ودائرة إقلي.

كما اشار المتحدث إلى أن الحادث ناجم عن اصطدام بين حافلة للمسافرين وشاحنة نصف مقطورة على نفس الطريق الوطني مضيفا أن حافلة الركاب كانت تربط بين دائرة الواتة بجنوب بني عباس ودائرة تاغيت بولاية بشار.

ويوجد ضمن الأشخاص الذين توفوا ثلاث نساء ورجل واحد تم نقل جثثهم إلى مصلحة الحفظ بمستشفى "محمد يعقوب'' ببني عباس من طرف فرق الإنقاذ والتدخل التابعة للحماية المدنية، كما تم تحويل الجرحى أيضا إلى نفس المستشفى.

وإثر هذا الحادث، تنقل والي بني عباس سعيد شنوف رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى مستشفى "محمد يعقوب" للاطمئنان على حالة الجرحى والاطلاع على مدى التكفل بهم، حسبما أشارت إليه خلية الاتصال لولاية بني عباس.