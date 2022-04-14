نفت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجلفة الإعلان الذي تداولته أمس بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تقديم الدفتر العائلي عند عملية شراء كيس 10 كغ من السميد.

وجاء في بيان المديرية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجلفة تنفي ما تداولته أمس بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي ورد فيه إنه يستلزم تقديم الدفتر العائلي عند عملية شراء كيس 10 كغ من السميد".

إذ أن المفتشية الإقليمية لدائرة مسعد لم تصدر البيان وتتأسف على مثل هذه الشائعات التي تؤدي إلى مغالطة الرأي العام بأكاذيب وافتراضات لا أساس لها من الصحة.

وعليه تعلن مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجلفة أن مادة السميد متوفرة في جميع نقاط البيع دون قيد أو شرط. كما تتعهد المديرية بتقديم شكوى لدى الجهات القضائية المختصة ضد مروج هذه الإشاعات الكاذبة.