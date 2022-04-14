تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة من حجز أزيد من ثمانية كيلوعرامات من القنب الهندي خلال مارس الفارط وتوقيف 357 شخصا تورطوا في قضايا حمل السلاح الأبيض، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وحفاظا على المواطنين وممتلكاتهم بالأحياء الحضرية من خلال توفير الأمن والقضاء على عصابات الأحياء، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، خلال شهر مارس المنصرم، بعد تنفيذ خرجات ميدانية ومداهمات، من توقيف 357 شخصا تورطوا في قضايا حمل سلاح أبيض محظور، إلى جانب عمليات أخرى أفضت إلى حجز 8.327 كلغ من القنب الهندي، 34678 قرص مهلوس، 119 غرام من الكوكايين و501 غرام من الأفيون".

وعالجت، من جهة أخرى، فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي "قضية النصب والاحتيال مع انتحال هوية الغير والإقامة غير الشرعية، حيث تعرض مواطن إلى سلب مبلغ مالي فاق المليار سنتيم وكمية من المعدن الأصفر قدرها 350 غرام من طرف رعية أجنبي". وبعد ترصد المشتبه فيه، تبين بأنه "ضمن أحد أفراد الشبكات المتواجدة على التراب الوطني، والتي تمتهن عملية النصب والاحتيال بطريقة احترافية، من خلال التنسيق بين أفرادها وإيهام ضحاياهم بغرض إيقاعهم في فخ الربح السريع".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.