ذكرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن عملية الختان تجرى في وسط استشفائي، عمومي كان أو خاص، شرط أن يكون مهيأ بمختلف الشروط الصحية، يقوم بها طبيب مختص في الجراحة.

وجاء في منشور للوزارة عبر صحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الكثير من العائلات الجزائرية تفضل ختان أبنائها أيام الشهر الفضيل، بدءا من ليلة النصف إلى غاية ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، حيث تكثر فيه مثل هذه العمليات على مستوى المستشفيات والعيادات الخاصة، بشكل فردي أو في إطار حملة جماعية، وفي هذا الإطار لا بد من إجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان، هذه التحاليل من شأنها أن تعرف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية.

كما يمنع منعا باتا إجراء عملية الختان خارج إطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة عبر التراب الوطني.

وبرمجة عملية الختان خلال شهر رمضان ولا تقتصر على حصرها في ليلة النصف وليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.