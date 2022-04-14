أكدت سلطات مقاطعة بريانسك بغرب روسيا أن عددا من المدنيين أصيبوا، بعضهم بجروح خطيرة، اليوم الخميس، جراء تعرض منطقتهم المتلاصقة مع حدود أوكرانيا للقصف من أراضي هذه الدولة المجاورة.

وحسب "روسيا اليوم" حمل حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، الجيش الأوكراني المسؤولية عن قصف بلدة كليموفو في منطقة كليموفسكي، مشيرا إلى أن منزلين سكنيين تضررا جراء الهجوم، وهناك إصابات في صفوف المدنيين.

وأكدت وكالة "تاس" إصابة سبعة مدنيين على الأقل جراء القصف الأوكراني، بعضهم في حالة خطرة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المستشفى المركزي في منطقة كليموفسكي قوله: "تسلمنا سبعة جرحى (بعد القصف)، منهم طفل في حالة بليغة ووالدته الحامل".

وأكد المتحدث أن هذه المرأة وطفلها نقلا إلى مستشفى آخر، لافتا إلى أن اثنين من الجرحى الراشدين في حالة بليغة، بينما تعرض ثلاثة آخرون لإصابات متوسطة الخطورة.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية إطفاء حريقين نشبا في منزلين في المنطقة جراء القصف الأوكراني.

من جانبها، أعلنت دائرة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية أن معبر "نوفييه يوركوفيتشي" الحدودي للسيارات الواقع في المنطقة نفسها تعرض أمس للقصف من مدافع هاون من الأراضي الأوكرانية.

كما أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود المجاورة، فياتشيسلاف غلادكوف، أن قرية سبوداريوشينو في منطقة غرايفورونوفسكي تعرضت اليوم للقصف من الأراضي الأوكرانية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأكد غلادكوف أن سلطات المقاطعة قررت إجلاء سكان قريتي سبوداريوشينو وبيزيمينو مؤقتا وتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تجريها روسيا في أراضي أوكرانيا.