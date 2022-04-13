أشرف، اليوم الخميس، المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية "نفطال، مراد منور، والرئيس المدير العام للبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش، على توقيع اتفاقية شراكة بين الشركتين سترسم إلى حد كبير الإطلاق الفعلي للدفع الالكتروني المعمم لكافة المواطنين.

واعتبر الرئيس المدير العام لنفطال أن هذا الحدث هام جدا للشركتين الموقعتين على الاتفاقية، مؤكدا أنٌ تعميم استعمال الدفع الالكتروني لكافة المواطنين هدف لطالما سعت نفطال لتحقيقه وعبٌر على أسفه كون عدة عوامل خارج سيطرة نفطال حالت دون ذلك.

وذكر نفس المتحدث بتوجيهات الحكومة الجزائرية الصادرة مؤخرا والتي أقٌرت بإلزامية تمكين الدفع الالكتروني في كل نقاط البيع، ما أعطى –حسبه- حافزا كبيرا لنفطال لمعاودة الكرة وبعث المفاوضات مجددا مع المؤسسات البنكية من أجل تمكين هذه الخدمة للمواطنين ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية في نفس الوقت.

ونوٌه مراد منور بالتجاوب المطلق الذي أبداه مسؤولو بنك الجزائر الخارجي من أجل مرافقة مؤسسة نفطال لتحقيق هذا المبتغى وبالدعم النوعي الذي قدموه من أجل تجسيده واقعيا، دعم ستترجمه الاتفاقية الموقع عليها اليوم.

وأوضح منور أنه على إثر المفاوضات التي جرت بين ممثلي المؤسستين تم التوصل إلى اتفاق مشترك يتعلق بالتسعيرة التي سيتم اعتمادها من أجل قبول البطاقات البنكية وبطاقات الذهبية على مستوى نقاط بيع نفطال.

وأضاف أن هذه التسعيرة تأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي أثارتها نفطال والتي لها علاقة بأسعار المنتجات المباعة التي تعيق تجسيد هذا المشروع.

ومن جهته ثمٌن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي العلاقة الوطيدة التي تربط الشركتين مؤكدا أن هذه الشراكة ستوسع إلى مجالات أخرى بما يعود بالفائدة للجميع.