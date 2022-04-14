أعطى وزير السكن، طارق بلعريبي، اليوم الخميس، إشارة انطلاق أشغال التهيئة الخارجية لملعب تيزي وزو.

وجرت العملية بحضور والي ولاية تيزي وزو، رئيس مجلس الشعبي الولائي ومدير التجهيزات العمومية، وفق بيان لوزارة السكن.

وحسب نفس المصدر، أسدى الوزير بتعليمات إلى الشركة المنجزة بضرورة العمل بنظام 3×8 والانتهاء من جميع مخططات المشروع، والانطلاق الفوري في تشييد الجدار الإسنادي.

وكانت الأشغال قد توقفت في ملعب تيزي وزو الجديد لمدة تجاوزت السنتين بعدما تم فسخ العقد مع مجمع حداد، الذي يتواجد مالكه رجل الأعمال علي حداد في السجن بسبب تورطه في قضايا فساد.

وبهذا يتنفس الشارع الرياضي في مدينة تيزي وزو خاصة وعلى المستوى الوطني عامة بانفراج أزمة هذه المنشأة الرياضية ذات المواصفات الدولية، التي استهلكت الملايير من الأموال وتأخر تجسيدها رغم انطلاق الأشغال سنة 2010.