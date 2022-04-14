قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن 23 ولاية جنوبية ومن الهضاب العليا استفادت من دعم جزئي لفواتير استهلاك الكهرباء لفائدة الزبائن ذوي الاستهلاك المنخفض والمتوسط بنسبة 65 بالمائة و25 بالمائة بخصوص الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف عرقاب ردا عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني بشير فرحاني (كتلة الأحرار) حول تمكين سكان جنوب ولاية باتنة من الاستفادة من نفس المزايا التي يتمتع بها سكان ولايات الجنوب من حيث دعم الدولة لفواتير استهلاك الكهرباء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالين أن هذه الولايات استفادت من تخفيض في فواتير الكهرباء.

وأضاف نسبة هذا التخفيض بلغت بنسبة 65 بالمائة في حدود الاستهلاك البالغ 12000 كيلوواط ساعة/سنة للمشتركين في المنازل والمزارع و25 بالمائة بخصوص الأنشطة الاقتصادية.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، بسكرة، أولاد جلال، الوادي، المغير، غرداية، المنيعة، إليزي، جانت، الأغواط، ورقلة، تقرت، تمنراست، عين صالح وإن قزام وتندوف التي تعرف درجات حرارة قصوى خلال فصل الصيف إلى جانب ثلاث ولايات من الهضاب العليا وهي الجلفة والبيض و النعامة التي استفادت من تخفيض بنسبة 10 بالمائة لمشتركي الجهد المنخفض والمتوسط، يبرز الوزير.

وذكر عرقاب في ذات السياق أن" مبلغ دعم الدولة لفواتير الكهرباء بلغ في هذه الولايات سنة 2020 مبلغا قدره 9ر18 مليار دج".

أما بخصوص ولاية باتنة، قال الوزير أنها لا تسجل مقارنة مع الولايات المذكورة نفس المستوى من استهلاك الكهرباء غير أنها-كما يؤكد- "تستفيد من أسعار الكهرباء المنخفضة التي لا تعكس حقيقة تكاليف إنتاج و توزيع الكهرباء".

وبخصوص مدى استهلاك الجزائريين للكهرباء, ذكر الوزير أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن متوسط تعريفة الكيلوواط ساعي من الكهرباء في الجزائر (سواء بالنسبة للضغط العالي أو المتوسط أو المرتفع) هي "الأدنى" مقارنة بالدول المجاورة.

وأضاف أن هذه الدراسات أظهرت أن أسعار الطاقة في الجزائر "متميزة" بالنسبة للأسر التي تستهلك الكهرباء ذي الضغط المنخفض.