أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم الخميس، على اجتماع تنسيقي جمعه بولاة الجمهورية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول بـ"الدراسة التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف المقبل"، حيث دعا الوزير إلى تبني "مقاربة تعتمد على الاستباقية و التنسيق بين مختلف المصالح على المستوى المحلي لإنجاحه، والعمل على توفير شروط الصحة والسكينة العموميتين للمواطنين، مع تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لمجابهة مختلف المخاطر ذات الصلة به، سيما ما تعلق بحرائق الغابات والفيضانات الموسمية والأمراض المتنقلة عبر المياه".

وبهذه المناسبة --يضيف البيان-- تم الوقوف على "التحضيرات الجارية تحسبا لامتحانات نهاية السنة من خلال توفير الشروط الأمنية واللوجستية الملائمة بما يضمن سيرها في أمثل الظروف".

وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، ذكر بلجود بـ"أهمية الالتزام بتسليم الهياكل التربوية الجديدة في آجالها عبر مختلف ولايات الوطن، وتجنيد الوسائل التي تسمح بمواصلة تحسين ظروف التمدرس، سيما على مستوى التجمعات السكنية الجديدة والمناطق المعزولة، فضلا على إيلاء بالغ الأولوية لاستدراك أي نقائص مسجلة فيما يخص الإطعام، النقل والتدفئة المدرسية".

وأشار ذات المصدر إلى أنه "تم عرض حصيلة مرحلية لتنفيذ برامج التنمية المحلية عبر الولايات والتدابير الخاصة بمرافقة المستثمرين ودعم المقاولاتية على المستوى المحلي".

كما تم خلال الاجتماع التذكير بـ"التعليمات القاضية بضرورة التحلي بالصرامة واليقظة ومتابعة جميع مراحل نسق الإنتاج الفلاحي، سيما المحاصيل الاستراتيجية والحبوب عبر حشد كافة الإمكانات خاصة العصرية منها، بما يسمح بتحديد دقيق لمختلف المتدخلين والتصدي لأية مناورات تهدف بالمساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للمواطنين".