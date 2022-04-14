تم، ظهيرة اليوم الخميس، العثور على جثتي رجل وزوجته، كانا محل بحث منذ عشرين يوما، بعد الإعلان عن اختفائهما من طرف أقاربهما في مدينة مغنية الحدودية بولاية تلمسان.

ووجد الزوجين المفقودين في منطقة الشطب بحي المدرجات، أحد أكبر أحياء مدينة مغنية، حيث تفيد المعطيات الأولية بقيام الجاني المحتمل، وهو شخص مسبوق قضائيا ومن عائلة الضحيتان، بقتلهما وإخفائهما ردما.

وقد تم اكتشاف الجثتان بعد تفتيش مبنى قديم أين شك المحققون من عناصر الشرطة في وجود جدار جديد داخل المبنى القديم وبعد هدمه تأكدت الشكوك بالعثور على الضحيتين مدفونتان تحت سلم البيت القديم، حيث أوقفت الشرطة الجاني ويتم التحقيق في ملابسات هذه الجريمة النكراء.