قام اليوم الخميس تلاميذ مدرسة لخضر خضري بالمدينة الجديدة بڨالمة، بمبادرة طيبة، تزامنا مع شهر رمضان الفضيل، تمثلت في تبرعم براعم وبرعمات هذه المدرسة بكتب دينية ومصاحف، سعيا منهم لإثراء مكتبة مصلى مسجد الصحابة الجديد الذي سيتحول مستقبلا إلى قطب كبير، حسبما أكده لنا الأستاذ علي شطيبي من اللجنة الدينية للمسجد.

وقد أقبل تلاميذ وتلميذات المدرسة سالفة الذكر، رفقة مؤطراتهم من الأستاذات وبعض طواقم المدرسة، أقبلوا في أجواء إيمانية على مصلى مسجد الصحابة، أين وجدوا في استقبالهم مسؤولي اللجنة الدينية للمسجد، الذين استلموا هداياهم وقدّموا لهم توجيهات حول قداسة المسجد وآدابه، ودوره في التنوير العلمي وفي التهذيب.

وقد قدّم بعض براعم ابتدائية خضري لخضر وبإشراف أستاذاتهم، قدموا تلاوات قرآنية، بعضها من السور القرآنية القصيرة وأخرى من بعض السور الطوال. وقد تفنن القارئون في تلاواتهم وسط أجواء تنافسية إيمانية تترجم النزوع الديني الفياض لدى براعمنا من التلاميذ "أمل الجزائر".

وقد صرح بعض هؤلاء التلاميذ لـ"الخبر" التي غطت المبادرة الطيبة، صرحوا لنا أنّ تبرعهم بالكتب والمصاحف في عزّ الشهر الفضيل، لنشر العلم داعين الله أن يتقبل منهم تبرعهم ويسدّدهم في صالح الأعمال، أن يظل تبرعهم "صدقة جارية"في الحياة وبعد الموت. وقد أبدى أعضاء اللجنة الدينية لمصلى مسجد الصحابة فرحا بمبادرة هؤلاء التلاميذ، الذين أخذوا فكرة عن المسجد وعن الآداب التي يجب التحلي بها داخل هذا المرفق الديني.

وقد أثنى الأستاذ علي شطيبي على مؤطري هؤلاء التلاميذ، من أستاذات ومديرة المدرسة وأولياء هؤلاء التلاميذ، متحدثا في الصدد عن كون المسجد بدوره مدرسة.