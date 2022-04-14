تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من العثور على طفل مفقود في وقت قياسي بعد اختفائه من أمام منزله أول أمس الثلاثاء, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات السلك الأمني.

وأكد بيان الدرك الوطني بأن بلاغا قد تم تقديمه من طرف المسمى (ب.ي) البالغ من العمر 34 سنة الساكن ببلدية تالة إيفاسن (شمال سطيف) إلى الفرقة المختصة إقليميا يفيد باختفاء ابنه البالغ من العمر 6 سنوات من أمام المنزل بتاريخ 12 أبريل الجاري في حدود الساعة الرابعة مساء.

وبعد نشر بيان في فائدة العائلات و تشكيل دورية للبحث عن الطفل المفقود و إقحام جميع الفرق الإقليمية للدرك الوطني المجاورة و تكثيف عمليات البحث و المراقبة بمساعدة المواطنين الذين شاركوا بكثافة في العملية, تم العثور على الطفل بتاريخ 13 أبريل الجاري على الساعة منتصف الليل و 30 دقيقة بجانب الطريق البلدي رقم 122 الرابط بين منطقتي تيزي نبراهم و برج بن عبد الله التابعتين لبلدية تالة إيفاسن.

يشار إلى أن الطفل المفقود قد تم العثور عليه في صحة جيدة, حسب بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف الذي دعا المواطنين إلى استعمال الرقم الأخضر (1055) في مثل هذه الحالات لطلب النجدة أو تقديم المعلومات من أجل التدخل السريع و ربح الوقت.