أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة باستمرار تساقط أمطار غزيرة تتخللها زخات رعدية وزوابع رملية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية وزوابع رملية، ستتهاطل طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد السبت، على ولايات الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، شمال ورقلة، وشمال غرداية.

كما ستشمل هذه الأمطار ولايات الجزائر، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، بجاية، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو، مستغانم، الشلف، عين تيموشنت، تلمسان، قسنطينة، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، البليدة، وهران ومعسكر.

وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و40 ملم محليا. من جهة أخرى ستشهد ولايات تمنراست وعين قزام وجانت هبوب رياح قوية مثيرة بزوابع رملية بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر.