أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة باستمرار تساقط أمطار غزيرة تتخللها زخات رعدية وزوابع رملية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية وزوابع رملية، ستتهاطل طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، الجزائر، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة وتيارت. بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، بجاية، غرداية، تقرت، ميلة، أم البواقي، قالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة، المغير، جيجل، سكيكدة، خنشلة، بسكرة، الوادي، وأولاد جلال.

وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و50 ملم محليا.

من جهة أخرى ستشهد ولايات تمنراست وعين قزام وجانت هبوب رياح قوية مثيرة بزوابع رملية بداية من منتصف نها اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر.