تجاوز عدد حالات كورونا المؤكدة على مستوى العالم 500 مليون، والوفيات 6 ملايين حالة حتى يوم أمس الخميس، وفقا لأحدث بيانات من منظمة الصحة العالمية.

وحتى الساعة 18:36 (بتوقيت غرينتش) كان هناك 500186525 حالة مؤكدة، منها 6190349 حالة وفاة، وفقًا للمنظمة.

وتأتي الولايات المتحدة الأولى فيما يتعلق بحالات الإصابة والوفاة بـ 80 مليون و289 ألف و105 إصابات والوفيات بـ 984.018 حالة وكلاهما يمثل نحو 16 بالمائة من الإجمالي العالمي.

ويلي الولايات المتحدة، الهند والبرازيل، بعدما تجاوزتا 43 مليون حالة و30 مليون حالة على التوالي، وكذا 521737 و661493 حالة وفاة.