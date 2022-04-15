أقّر وليد الركراكي مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي، على صعوبة مواجهة شباب بلوزداد، غدا السبت بملعب 5 جويلية، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وقال الركراكي في تصريحات إذاعية نقلها موقع " كورة"، "ظروفنا مثالية للغاية وأنا أصفها بالديناميكية الرائعة متمثلة في سلسلة من الانتصارات وجميعها مستحقة بطبيعة الحال".

واستكمل مدرب الوداد البيضاوي: "صحوة تحضرنا ذهنيا لمباراة بلوزداد بالشكل اللائق، وتجعلنا على استعداد لقبول كافة السيناريوهات المحتملة".

وزاد الركراكي: "رغم هذا الوضع المبشر لا ينبغي التهاون ولا النوم في العسل، المنافس صعب ومحترم هو يحترمنا ونحن كذلك نبادله نفس التقدير".

وأتم: "مثل هذه المباريات تحسم بالجزئيات والتفاصيل الصغيرة، ومن سيكون متحليا بالهدوء ويدرس منافسه جيدا سينتصر مع التذكير أن هناك جولة إياب لحسم التأهل إن شاء الله".