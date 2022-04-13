ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن عرفت انخفاضا في وقت مبكر من الجلسة، إذ عمد المستثمرون إلى تغطية مراكز البيع قبل نهاية الأسبوع، لاسيما بعد ورود أنباء تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظرا على واردات النفط الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 2.92 دولار، بنسبة 2.68 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 111.70 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.70 دولار، بنسبة 2.59 المائة، لترتفع إلى 106.95 دولار للبرميل.

فيما عرف النفط الجزائري تراجعا بعد أن سجل ارتفاع قياسي بأزيد من 21 دولارا للبرميل، بـ 0.06 دولار، بنسبة 0.06 بالمائة، لينخفض الى 108.45 دولار للبرميل.

وتعتبر أسعار الذهب الأسود، خلال الفطرة الأخيرة، خاصة بعد بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، أكثر تقلبا منذ جوان 2020.