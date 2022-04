La journée d'aujourd'hui vendredi verra une persistance de l'épisode météorologique pluvieux de ces derniers jours.

Des pluies qui seront notamment accompagnées par des orages et des tempêtes de sable sur les wilayas du sud pays. L'office de météorologie a émis à ce sujet une alerte météo (Orange), dont la validité s'étalera jusqu'à 21h00 cette nuit, et qui concernera dans l'ensemble, les wilayas de Laghouat, Djelfa, M'sila, Médea, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdes, Blida, Alger, Tlemcen, Aïn Temouchent, Oran, Mostaghanem, Chlef, Tipaza, Aïn Defla, Tissemsilt, Ghelisane, Maascara, Sidi Bélabes, Saïda, Tiaret, Bordj Bou Arriredj, Bejaia, Gherdaïa, Touggourt, Mila, Oum El Bouaki, Guelma, Batna, Setif, Constantine, El Mghaïr, Jijel, Skikda, Khenchela, Biskra, El Oued et Ouled Djellal, où les quantités de pluies prévues varieront entre 20 et 50 mm.

La région extrême sud verra pour sa part la prévalence de tempêtes de sable, qui agiteront, et jusqu'à 15h00 les wilayas de Tamenrasset, et Aïn Guezzam.