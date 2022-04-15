أكد راضي الجعايدي، مدرب نادي الترجي التونسي بأن فريقه يتواجد بالجزائر من أجل الفوز على وفاق سطيف، وذلك خلال المواجهة التي ستجمعهما سهرة اليوم بملعب الخامس جويلية.

وقال الجعايدي الذي سبق وأن حمل قميص نسور قرطاج خلال ندوته الصحفية: "المهمة لن تكون سهلة على أرض وفاق سطيف، نحترم كل الخصوم".

وتابع "لكن هدفنا يبقى تحقيق الفوز ليكون مصيرنا بين أيدينا، درسنا المنافس جيدًا ووقفنا على نقاط ضعفه وقوته".

وأردف: "أنا من المدربين الذين يحبون حضور الجمهور، لعبت في الترجي، وأعرف جيدًا قيمة حماس المشجعين للاعبين". وختم: "مرحبًا بالجماهير التي ستحضر سواء 30 ألف متفرج أو 60 ألفًا، المهم أن تقام المباراة في روح رياضية".